Visa сообщила о проблемах с транзакциями в Европе

Платежная система Visa в Twitter рассказала о проблемах с обработкой транзакций в Европе из-за глобального сбое. Ранее об этом заявил телеканал Sky News.

«Сейчас Visa столкнулась с проблемами в обслуживании,— пишут представители компании в Twitter.— Сбой распространяется на европейские стран. Мы изучаем причины проблем с транзакциями и стараемся разрешить проблему в ближайшие сроки».

We are currently experiencing a service disruption which is preventing some Visa transactions in Europe from being processed. We are investigating the cause and working as quickly as possible to resolve the situation. We will keep you updated.