Безработица в США снизилась до исторического минимума
Уровень безработицы в США в мае 2018 года снизился до 3,8%, сообщает министерство министерства труда. В стране появилось 223 тысячи новых рабочих мест.
Число работников возросло в сфере здравоохранения, образования, строительства, торговли. В автомобильной промышленности, напротив, зарегистрирован спад.
Средний размер заработной платы увеличился на 2,7% по сравнению с аналогичным показателем 2017 года, пишет Bloomberg.
Эксперты уверены: дальнейший рост занятости населения и снижение налогов стимулируют потребительские траты, что и дальше позволит Соединенным Штатам снижать уровень безработицы.