СМИ: В Гамбурге эвакуировали главный вокзал

​​​​​​​В Германии в связи с угрозой взрыва в пятницу вечером эвакуировали центральную железнодорожную станцию города Гамбург.

б этом со ссылкой на местную полицию сообщает издание Focus, отмечая, что железнодорожное движение приостановлено на время после того, как по ошибке одного из рабочих на вокзале была допущена утечка охлаждающего агента. В Связи с произошедшим местные власти объявили об «определенной» угрозе взрыва.

На место происшествия прибыли сот рудники экстренных служб, которые устранили угрозу.

Напомним: ранее СМИ сообщили о том, что в Словакии в связи с угрозой взрыва эвакуирован парламент.