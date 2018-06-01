СМИ: Летчик, сбитый в Афганистане в 1987 году, может вернуться в Россию

Советский летчик, который в 1987 году был сбит в Афганистане и с тех пор считался пропавшим без вести, может в течение года вернуться в Россию.

Об этом в пятницу со ссылкой на источник в Международном благотворительном обществе ветеранов «Боевое братство» сообщает агентство ТАСС.

При этом отмечается, что для того, чтобы найденный спустя 30 лет советский летчик смог вернуться на родину, общественным организациям и дипломатом придется провести большую работу, которая займет примерно год. В то же время, другой источник агентства в этом же фонде сообщил, что речь идет о летчике Александре Миронове, данные о котором были переданы России американскими коллегами, ведущими поиск пропавших без вести военнослужащих.