Северокорейская делегация прибыла в Белый дом. Ее возглавил зампредседателя Центрального комитета Трудовой партии КНДР генерал Ким Ён Чхоль.

СМИ сообщали информацию, что зампредседателя встретится с главой аппарата сотрудников Белого дома Джоном Келли и помощником американского лидера Дональда Трампа по нацбезопасности Джоном Болтоном, а затем его лично примет Трамп. По данным Yonhap, он получит послание от его коллеги из КНДР Ким Чен Ына.

Накануне СМИ сообщали о заинтересованности северокорейского лидера во встрече с Трампом. Отмечалось, что при этом он не собирается идти на значимые уступки американской стороне.