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20:59   1 Июня 2018
Россия
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Российской спортсменке Бобровой из-за поездки в Артек запретили посещать Украину

Российской спортсменке Бобровой из-за поездки в Артек запретили посещать Украину

Гражданке РФ, олимпийской чемпионке 2014 года по фигурному катанию Екатерине Бобровой украинские власти запретили въезд на территорию Украины из-за того, что ранее она была в детском лагере отдыха «Артек» в Крыму.

О трехлетнем запрете въезда на Украину российская фигуристка узнала, когда попыталась пересечь российско-украинскую границу, направляясь на юбилей к своей свекрови. Об этом она написала на своей странице в социальной сети Instagram.

«Не ехать общаться с детьми из разных стран? Или отказываться от возможности ехать к своей семье, поздравлять любимую маму мужа с таким важным праздником, провести два дня в окружении своей семьи, семьи мужа?», - пишет спортсменка, в частности, задаваясь вопросом – что будет правильным в такой ситуации?

Напомним: в число людей, которым после посещения полуострова Крым запрещено въезд на Украину уже попало множество россиян и граждан других государств, в их числе спортсмены, политики, актеры, музыканты, деятели культуры и искусства. Все они внесены в базу данных украинского радикального сайта «Миротворец».

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Автор: Александр Люблинский
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