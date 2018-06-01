Правительство планирует ввести госпошлину за акцизные марки на алкоголь

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Госпошлину за выдачу марок предлагается установить в размере 16 копеек за штуку.

Как рассказал осведомленный источник изданию «Интерфакс», введение пошлины не повысит финансовую нагрузку на производителей алкоголя, поскольку ее включат в стоимость марок, которая составляет 1 рубль за единицу.

Из этой стоимости 16 копеек будут возвращаться в бюджет, где будут направлены на развитие информационных технологий отрасли.

Ранее Минздрав РФ выдвинул инициативу ежегодно увеличивать в стране стоимость сигарет и алкогольной продукции. Минфин пока не поддерживает предложение. В настоящее время ставка на алкоголь заморожена до 2020 года, а после возрастет на 4%.