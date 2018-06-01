Новое правительство Италии принесло присяго

Новое правительство Италии во главе с Джузеппе Конте принесло присягу на верность республике в Квиринальском дворце.

Министры поклялись служить на благо Родины. Правительство считается действующим с момента принятия присяги.

После церемонии новый премьер-министр отправится во дворец Киджи, чтобы принять полномочия у предшественника — Паоло Джентилони. По традиции, бывший глава кабмина должен передать Конте колокольчик, с помощью которого председатель правительства открывает и закрывает заседания Совета министров.

Голосование о доверии правительству Конте состоится в парламенте на следующей неделе.