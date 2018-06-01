Путин показал принцу Абу-Даби новый российский лимузин проекта «Кортеж»
Президент РФ Владимир Путин по окончании переговоров в Кремле с наследным принцем Абу-Даби Мухаммаду аль-Нахайяну новый лимузин российского производства из проекта «Кортеж».
Об этом в пятницу вечером сообщает телеканал «Россия 24», демонстрируя кадры того, как Путин и Аль-Нахайян по окончании официальной части переговоров выходят из Большого Кремлевского дворца и российский лидер демонстрирует гостю новый лимузин, на котором он проехал впервые 7 мая - в день своей инаугурации.
Отмечается, что принц Абу-Даби сначала осмотрел лимузин снаружи, после чего сел на заднее сиденье.
Напомним: ранее сообщалось, что в ходе переговоров путина и Аль-Нахайяна был подписан ряд совместных документов.
Путин показал наследному принцу Абу-Даби свой новый лимузин pic.twitter.com/lvCrFBiugw— Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) 1 июня 2018 г.