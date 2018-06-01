​​​​​​​Путин показал принцу Абу-Даби новый российский лимузин проекта «Кортеж»

Президент РФ Владимир Путин по окончании переговоров в Кремле с наследным принцем Абу-Даби Мухаммаду аль-Нахайяну новый лимузин российского производства из проекта «Кортеж».

Об этом в пятницу вечером сообщает телеканал «Россия 24», демонстрируя кадры того, как Путин и Аль-Нахайян по окончании официальной части переговоров выходят из Большого Кремлевского дворца и российский лидер демонстрирует гостю новый лимузин, на котором он проехал впервые 7 мая - в день своей инаугурации.

Отмечается, что принц Абу-Даби сначала осмотрел лимузин снаружи, после чего сел на заднее сиденье.

Напомним: ранее сообщалось, что в ходе переговоров путина и Аль-Нахайяна был подписан ряд совместных документов.