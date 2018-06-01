«Саратовские авиалинии» вернули пассажирам почти 100 миллионов рублей за билеты

Как сообщается на сайте перевозчика, из-за аннулирования сертификата эксплуатанта все заявки на возврат обрабатываются без взимания сборов и штрафов.

Авиакомпания начала осуществлять возвраты денег 31 мая. К вечеру 1 июня уже вернули 99,588 миллионов рублей за 15 464 билета.

Также перевозчик предупредил, что в случае отказа в возврате денег за билет в кассе или сайте стороннего агентства или возникновения других трудностей пассажиру следует обратиться в «Саратовские авиалинии» в претензионном порядке.