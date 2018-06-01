Миграционная служба заявила, что выход Вышинского из гражданства Украины невозможен
Редактор информационного агентства «РИА Новости Украина» Кирилл Вышинский по украинскому законодательству не может выйти из гражданства Украины вплоть до завершения судебного процесса в отношении него.
Об этом в пятницу со ссылкой на Государственную миграционную службу Украины сообщает новостное агентство УНН.
В частности, по заявлению ведомства, в статье 18 закона «О гражданстве Украины» говорится, что не допускается выход из гражданства страны лица, в отношении которого выдвинуты обвинения в уголовном преступлении или имеется вступивший в силу и подлежащий исполнению обвинительный приговор.
Напомним: ранее Апелляционный суд в Херсонской области не стал отменять постановление предыдущей инстанции об аресте Кирилла Вышинского, которого обвиняют в государственной измене, об его аресте на 60 суток. Перед вынесением решения Апелляционного суда Вышинский, являющийся гражданином Украины и России, обратился к президенту Порошенко с заявлением о выходе из гражданства Украины, так как он считает себя только российским гражданином. Также Вышинский обратился к президенту РФ Владимиру Путину и попросил его посодействовать своему освобождению.