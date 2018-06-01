Лукашенко: Столкновение интересов крупных государств — угроза для всего мира

Ярким примером такой угрозы можно считать торговое противостояние между Китаем и США, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

По словам Лукашенко, сейчас КНР лидирует на международном рынке. Однако Вашингтон не хочет уступать Пекину первенство, поэтому активно продвигают монополистскую политику. Об этом белорусский лидер заявил на встрече с сотрудниками погранслужбы и их родными.

Также глава Белоруссии привел в пример отношения между Россией и США.

Лукашенко уверен: подобные столкновения приводят к серьезным последствиям. В этой связи он вспомнил конфликт на юго-востоке Украины.