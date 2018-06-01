Украина объяснила Западу цели спецоперации с «убийством» Бабченко

В Киеве прошла встреча генерального прокурора Украины Юрия Луценко и главы СБУ Василия Грицака с руководителями диппредставительств стран-представителей «Большой семерки», стран ЕС, Норвегии, Австралии, ЕС и Совета Европы.

Ключевой темой переговоров стала спецоперация по предупреждению убийства журналиста Аркадия Бабченко, которую провела Служба безопасности Украины 29 мая. Участники обсудили основные аспекты и цели проведенной операции, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.

В сообщении говорится, что внимание международного сообщества обратили на то, что выбранная стратегия позволила предотвратить убийство журналиста, а также получить сведения о возможных потенциальных жертвах, против которых могли готовиться теракты.

Как отметил Луценко, операция была масштабной и сложной, ее детали озвучат общественности с учетом требований уголовного законодательства и интересов следствия.

Об убийстве Бабченко на Украине сообщили 29 мая, однако спустя день глава СБУ заявил, что журналист жив, а убийство было постановочным. Инсценировка проводилась с целью предотвратить готовящееся покушение.

В среду Грицак сообщил, что в Киеве задержали организатора преступления против российского журналиста - директора украинско-немецкого совместного предприятия «Шмайсер» Бориса Германа.