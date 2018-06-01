СМИ: Ким Чен Ын заинтересован во встрече с Трампом

Однако северокорейский лидер не готов пойти на значимые уступки.

Глава КНДР Ким Чен Ын в письме президенту США Дональду Трампу выразил готовность к проведению двухсторонних переговоров. Тем не менее, пойти на значимые уступки Вашингтону Пхеньян отказался. Об этом сообщает издание The Wall Street Journal, ссылаясь на источники.

Ранее президент США Дональд Трамп отменил встречу с Ким Чен Ыном в Сингапуре из-за «враждебных» заявлений Пхеньяна. Позже стало известно, что подготовка к саммиту продолжается.