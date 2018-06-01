СМИ: В Испании обнаружены объекты недвижимости, принадлежащие Порошенко

​​​​​​Украинское издание «Страна» сообщает, что в Испании обнаружено множество объектов недвижимости, купленные президентом Украины Петром Порошенко через цепочку фирм из его ближайшего окружения.

Авторы материала предполагают, что, покупая недвижимость за рубежом, Порошенко обустраивает себе так называемый «запасной аэродром».

При этом в материале говорится, что узнать о Испанской недвижимости, принадлежащей Порошенко удалось узнать в ходе частного расследования народного депутата Александра Онищенко, который в настоящее время скрывается за границей, а поддержку ему оказывал бывший заместитель главы администрации экс-президента Украины Виктора Януковича – Андрей Портнов.

В частности, статья рассказывает о том, что Порошенко владеет множеством объектов недвижимости в разных частях Испании, а также о целой сети фирм, через которую окружение президента Украины и владеет данными активами.

При этом представители издания побывали на объектах недвижимости и рассказали, у частности, о «сердце испанской империи Порошенко» - вилле на берегу Средиземного моря в городке Аталайя Исдабе. Отмечается, что это участок площадью 2612 квадратных метров, на котором стоит двухэтажный дом площадью 1254 квадратных метров, на заднем дворе находится бассейн.

Данная усадьба не указана в декларации украинского президента, но куплена она была в 2008 году за четыре миллиона евро компанией Feruvita S. L у компании Basmati Invesment Limited, которая зарегистрирована на острове Джерси в офшорной зоне. Отмечается, что в том же 2008 году у компании Feruvitа произошло увеличение капитала, а специально для этого выпущенные акции купила компания Prime Assets Capital – фирма, на которую зарегистрирована компания «Рошен» и другие активы Порошенко. После этого Feruvitа оформила в банке кредит на покупку недвижимости, при чем поручителем выступил сам Петр Порошенко.

По данным издания, всего в 25 километрах от виллы Порошенко находится вилла Игоря Кононенко – ближайшего соратника украинского президента и депутата от БПП, и история ее приобретения почти не отличается от способа покупки усадьбы Порошенко.