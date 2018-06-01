Лукашенко заявил о возможности закрытия границы с Россией

Белорусский лидер Александр Лукашенко предложил РФ определиться с форматом присутствия пограничников на границе между государствами.

Если Россия захочет закрыть границу, то и Белоруссия введет контроль на границе, заявил Лукашенко в ходе посещения пограничной заставы «Дивин» в Брестской области.

Президент республики назвал границы пережитком прошлого, который препятствует общению русских и белорусов.

Лукашенко также сообщил, что вопрос границы будет подниматься на Высшем государственном совете Союзного государства, который пройдет в июне.