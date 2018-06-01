Украина построит мост через Дунай — Порошенко
Киев разрабатывает необходимую документацию и согласовывает строительство с румынскими партнерами, заявил украинский лидер Петр Порошенко
По его словам, есть несколько мест для постройки моста через реку Дунай. В пятницу, 1 июня, президент Украины открыл мостовой переход на трассе «Одесса — Рени» и отметил, что это важное событие в дорожном строительстве страны.
Вперше пройшовся новозбудованим мостом на дорозі «Одеса-Рені». Відкриття цього мостового переходу - надзвичайно важлива подія у розбудові дороги «Одеса-Рені» та у дорожньому будівництві. України загалом. Кожен може побачити, як кардинально змінюється дорожня мережа України. pic.twitter.com/SAftkZY0FA— Петро Порошенко (@poroshenko) June 1, 2018