Путин: Счастье быть родителем перекрывает все трудности воспитания

Родительский труд не предполагает отдыха, но счастье быть родителем перекрывает любые трудности воспитания, заявил президент РФ Владимир Путин на торжественной церемонии вручения ордена «Родительская слава» многодетным семьям.

Во время выступления главы государства в Александровском зале Большого Кремлевского дворца заплакал ребенок. Президент сразу сориентировался и отметил, что мама сможет его быстро успокоить.

«Напугали сладкого. Ничего, сейчас успокоится», — сказал Путин. Через несколько минут детский плач утих.

Орден «Родительская слава» учрежден указом президента России в мае 2008 года. Им награждаются родители семерых и более детей.