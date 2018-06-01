Российскую банкноту с изображением Крыма запретили на Украине
Купюру номиналом 100 рублей выпустили к чемпионат мира по футболу 2018 года.
Национальный банк Украины запретил принимать для зачисления на счета и обмена российскую банкноту, потому что на ней изобразили РФ с Крымом. НБУ направил соответствующую телеграмму «Укрпочте», финансовым и небанковским учреждениям.
Первые полимерные 100 рублей – к Чемпионату мира по футболу FIFA 2018 в России pic.twitter.com/J9ar0KiQsQ— ИСТОРИЯ.РФ (@history_RF) May 22, 2018