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19:23   1 Июня 2018
Весь мир
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Главы МИД «Нормандской четверки» встретятся в Берлине 11 июня

Главы МИД «Нормандской четверки» встретятся в Берлине 11 июня

Представитель германского Министерства иностранных дел Мария Адебар рассказала в пятницу, где и когда состоится встреча в Нормандском формате на министерском уровне.

По ее словам, министры иностранных дел России, Германии, Франции и Украины встретятся 11 июня в Берлине. В ходе встречи планируется обсудить вопросы, касающиеся Минских соглашений и урегулирования конфликта в Донбассе.

Дата встречи «Нормандский четверки» также опубликована на странице МИД ФРГ в сети микроблогов Twitter. При этом министр иностранных дел Германии Хайко Маас в настоящее время находится на Украине с официальным визитом.

Москва со своей стороны подтвердила возможность встречи с партнерами по Нормандскому формату, однако пока не уточнила дату.

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Автор: Александр Люблинский
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