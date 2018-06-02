Не Кенигсберг. Новый стадион Калининграду не по карману

Англичане, стершие прусский город, вернутся летом в русский. На этот раз «львы» придут с мячом. Дому Советов ничего не угрожает. Почему футболистам придется мыться в общих душевых, знает «Политика Сегодня». Репортаж. Часть вторая.

Первую часть репортажа читайте здесь.

Служебный минивен градоначальника долго петляет по подъездным дорогам к стадиону «Калининград».

- Денис, ты нас катаешь просто? – не выдерживает мэр.

- Сейчас уже заеду – уверяет водитель.

Миновав шлагбаум, Merсedes останавливается на парковке. Делегацию встречает замглавы Калининграда Сергей Воропаев – правая рука мэра Алексея Силанова в вопросах подготовки города к мундиалю.

- Сергей Викторович, расскажите нам про стадион и про остров. Вы обладаете той уникальной информацией, которой я не обладаю, – просит глава.

- Стадион на 35 тысяч мест. Сдан в эксплуатацию. Прошли три тестовых матча с полной загрузкой. Отработана вся технология взаимодействия. Остались штришки. Уже в начале июня передаем комитету, – рапортует Воропаев.

Новый мэр Калининграда называет себя спокойным футбольным болельщиком. Матчи посещает, но в первую очередь следит за качеством организации спортивных мероприятий. Оценивает работу всех служб.

Калининград сложно назвать футбольным городом. Хотя местная «Балтика» впервые в своей истории стала лидером по числу зрителей на домашних матчах в сезоне 2017-2018. Лидером не в России, а в ФНЛ, которую называют еще «первым дивизионом», но по факту она вторая, после «премьер-лиги» (РФПЛ).

В среднем на одной игре балтийцев собирались 7 580 любителей футбола. Но в минувшем сезоне ФНЛ калининградцы финишировали лишь пятыми, упустив шанс пробиться в высшую лигу. Последний матч сезона проходил на новом 35-тысячном стадионе «Калининград» при полном аншлаге. Возможно, небывалая поддержка помогла хозяевам одолеть гостей из Тюмени со счетом 3:1.

Первую сваю на некогда заболоченном острове забили в сентябре 2015 года. Строительство арены обошлось в 17 миллиардов рублей. Не так уж и много в сравнении с петербургской ареной - сумма от 43 до 48 миллиардов рублей, но вовсе не мало по меркам Калининграда.

- Как десять школ построить, – сравнивает Силанов.

Стадион готовится принять четыре групповых матча чемпионата мира по футболу. Здесь сразятся сборные Хорватии и Нигерии, Сербии и Швейцарии, Испании и Марокко, Англии и Бельгии. Прототипом для стадиона послужил домашний стадион мюнхенской Баварии «Альянц-Арена». «Калининград» уступает по вместительности, но выглядит не хуже.

При входе уже установлены сканеры и рамки металлодетекторов.

В подтрибунных помещениях рабочие перетаскивают части конструкций. С поля раздается мерное тарахтение косилок. Скучает охрана.

- Система безопасности, досмотра выстроена жестко, – говорит глава, - И пропускного режима, и доставки болельщиков. От центральной площади вокзала идут шаттлы. Время отъезда отсюда на общественном транспорте на последнем тестовом матче составила 40 минут. Матч закончился в 15:00. Последние, полупустые шаттлы ушли отсюда в 15:40. На первом матче были 15 тысяч, на втором 25, на последнем 32 тысячи зрителей.

Согласно требованиям ФИФА, газон натуральный на 95% с небольшой долей синтетического волокна. Покрытие укладывали британские специалисты из компании SIS Pitches. Ее постоянные клиенты – гранды мирового футбола: Реал, Челси, Барселона. Теперь это домашняя арена «Балтики». Посещаемость во многом будет зависеть от успехов местной команды.

Раздевалка, как и трибуны, выдержана в традиционных бело-синих цветах балтийского клуба.

В душевых бросается в глаза хаотичное вкрапление черной плитки. Помещение пришлось переделать по просьбе представителей сборной Сербии. Убрать перегородки. Видимо так футболисты из братской для России страны поддерживают командный дух.

Массажная выглядит аскетично. Но, наверное, дизайнерские излишества для разминки атлетам не нужны.

Жаль, что такой ковер не встретишь в Икеа. Автор бы купил.

Аккуратно переступая через свежевыкрашенные в желтый цвет пороги ступеней, Воропаев приглашает на верхний ярус стадиона. Здесь будет располагаться пресса и VIP-персоны. Вид открывается неплохой. Атакующих крышу бакланов корреспондент «ПС» не заметил.

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов оценивал содержание стадиона в 200 миллионов рублей ежегодно. Чтобы объект окупался нужно проявить дюжую изобретательность. Вопрос финансирования долго висел в воздухе. Точку поставил федеральный центр. В марте Алиханов объявил, что президент Владимир Путин одобрил субсидии. Не только Калининградской области, но и другим регионам страны, где появились новые спортивные объекты. Мэр Алексей Силанов уверят, что город стадиону деньгами помогать не будет.

- Город на себя возьмет только содержание инфраструктуры. Понятно, что стадион – это не только сам объект, но и большое количество сетей на острове: дороги, ливневки, водоподведение. Мы эти вопросы отрабатываем с правительством. Также как и уборку территорий в случае передачи муниципалитету, а в части содержания стадиона – это субъектовые (региональные – прим. «ПС») полномочия.

Подготовка Калининграда к ЧМ-2018 одним стадионом не ограничивается. Основным местом для болельщиков выбрали Центральную площадь перед Домом Советов. Здание – притча во языцех. Прогуливаясь по центру города, его невозможно не заметить. Кто-то сравнивает советский долгострой с гигантским роботом, кто-то называет недоскребом. Работы по обустройству фан-зоны еще продолжаются.

В довоенные времена на этом месте возвышался Кенигсбергский замок Тевтонского ордена. После бомбежек авиации союзников и последующего наступления советских войск от замка остались только главные башни и стены. Развалины взорвали в 1956 году, чтобы расчистить место для архитектурного монстра.

Бывший губернатор Николай Цуканов назвал Дом Советов «позором города Калининграда», который необходимо снести. Алексей Силанов сдержан в оценках, но признает, что судьба мертвого здания не определена. У главы пока нет идей.

На фоне советского наследия власти планируют установить медиаэкран площадью 132 квадратных метра и сцену. Фан-зона рассчитана на 15 тысяч человек. Здесь будут транслировать матчи и проводить концерты.

- Можно сказать, что город на 100% готов к чемпионату мира?

-Я думаю, что каких-либо проблем, связанных с проведением чемпионата, в городе не будет. – уверяет Силанов - За месяц моей работы я уже дважды выезжал на все объекты чемпионата. Это две тренировочных базы, строительство и реконструкция дорог, набережные, тротуары, освещение. Каких-либо проблем я не вижу. Уверен, что мы достойно примем. Но нужно понимать, что разные люди с разными целями приезжают на мероприятия. Кто-то приезжает отдохнуть и посмотреть это мероприятие, а кто-то приезжает найти что-то негативное и дальше это высветить. Это тоже то, над чем мы будем работать.

Замечание справедливое. Чтобы превратить Калининград в европейский город с русской душой нужно серьезно потрудиться. Но об этом в следующей части репортажа «Политики Сегодня». А пока город готовится к празднику. Часы, установленные напротив монумента «Мать Россия», продолжают считать дни до начала главного футбольного события планеты.