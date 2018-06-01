Путин: Власти продолжат работать по направлениям поддержки семей
Государство и общество обязаны поддерживать семьи, особенно многодетные, заявил президент России Владимир Путин.
Об этом глава государства заявил на церемонии награждения многодетных семей орденом «Родительская слава».
Президент добавил, что правительство продолжает работу по обеспечению института семьи и детства. В частности, сообщил Путин, в России продлена государственная программа материнского капитала, возможности ее использования расширены.
По словам российского лидера, поддержка семьи и материнства остается главным приоритетом государства.