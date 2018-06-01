Суд Германии отклонил жалобу экологов на строительство «Северного потока-2»

Высший административный суд немецкого Грайфсвальда отклонил иск Союза защиты природы.

Суд исходил из соблюдения баланса интересов, указано в пресс-релизе.

Экологи подали иск 5 марта. Правозащитники считают, что при выдаче разрешения на строительство допустили грубые нарушения. Они полагают, что трубопровод может оказать негативное влияние на морскую среду. Ответчиком выступало Горное ведомство города Штральзунд, которое согласовало строительство газопровода в территориальных водах ФРГ.

«Северный поток – 2» протянется от побережья России через Балтийское море до Германии. Его планируют запустить в 2019 году.

Ранее президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер призвал Киев перестать Берлин за участие в проекте «Северный поток - 2».