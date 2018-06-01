Акционер «Саратовских авиалиний» подал заявку на создание одноименной авиакомпании

Акционер компании «Саратовские авиалинии», которая ранее прекратила свою деятельность, в пятницу подал в Росавиацию заявку на создание нового авиаперевозчика с аналогичным названием.

Об этом в пятницу со ссылкой на пресс-службу Министерства Транспорта РФ сообщает РИА Новости. В частности, сообщается, что Росавиация получила заявку на получение сертификата нового эксплуатанта, который будет работать под старым названием авиакомпании.

«В соответствии с Федеральными авиационными правилами Росавиация в течение 60 дней рассмотрит поступившую заявку и даст соответствующее заключение», - сообщает ведомство.

Напомним: ранее сообщалось об аннулировании сертификата эксплуатанта компании «Саратовские авиалинии». При этом 30 мая транспортная прокуратура Саратовской области начала проверку соблюдения прав пассажиров авиаперевозчика в связи с отменой рейсов, на которые были проданы билеты.