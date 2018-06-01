Эксперт: Запрет долевого строительства приведет к резкому росту цен на жилье

Однако ипотечная ставка и условия кредитования не изменятся — риски для покупателей минимальны, уверен юрист Владимир Малашин.

Такое мнение эксперт озвучил, комментируя сообщение газеты «Ведомости» о том, что президент России Владимир Путин предложил отказаться от долевого строительства в 2018 году.

Юрист подчеркнул, что таким образом государство хочет защитить себя и дольщиков от обмана со стороны застройщиков.

Ранее сообщалось, что Минстрой внес ряд поправок в законопроект о долевом строительстве, призванный решить главную проблему долевых застройщиков — «котловой» метод финансирования, когда собранные средства направляются на достройку предыдущего проекта компании.