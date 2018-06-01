Внешэкономбанк планирует уволить до тысячи сотрудников
И полностью избавиться от парка служебных автомобилей, чтобы сократить издержки и улучшить финансовые результаты.
Российская государственная корпорация Внешэкономбанк планирует постепенно сократить штат, чтобы сотрудники успели «определиться с будущим», рассказал источник «Коммерсантъ». По информации газеты, этот план разработали при экс-руководителе ВЭБа Сергее Горькове, который намеревался уволить 350 человек.
«Это неизбежность», — сказал источник «Ъ».