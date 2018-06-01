МЧС предупредило москвичей об усилении ветра 2 июня

В Москве в субботу 2 июня ожидается усиление западного ветра, порывы которого будут достигать 15 метров в секунду.

Об этом в пятницу сообщает Главное управления МЧС по Москве, на своем сайте.

При этом метеорологи отмечают, что температура воздуха в российской столице в ночь на 2 июня опуститься до 8-10 градусов по шкале Цельсия.

«Днём 2 июня с 09:00 до 21:00 переменная облачность, температура +21...+23 °С, ветер западный, 5—10 м/с, с порывами до 15 м/с», - сообщают синоптики.

Напомним: ранее в Москве до 1 июня был продлен «желтый» уровень погодной опасности, связанный с сильным ветром до 20 метров в секунду.