Путин вручил многодетным семьям ордена «Родительская слава»
Награды удостоены семьи из восьми регионов.
Президент России Владимир Путин вручил ордена «Родительская слава» многодетным родителям в Кремле. Торжественная церемония проходила в в Александровском зале Большого Кремлевского дворца. Награждение приурочено к Международному дню защиты детей.
Многодетные родители получили орден, грамоту, знаки ордена для ношения в торжественных случаях, а также сто тысяч рублей.
Орден «Родительская слава» учрежден указом президента России в мае 2008 года. Им награждаются родители семерых и более детей.