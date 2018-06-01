Москвичам и гостям столицы не продадут алкоголь в День России
В местах массового скопления людей, уточнили в столичном департаменте региональной безопасности и противодействия коррупции.
Продажу алкоголя ограничат 11 и 12 июня на время празднования Дня России, передает РИА Новости. Один из самых молодых государственных праздников — День РФ россияне отмечают ежегодно с 1992 года в день принятия Декларации о государственном суверенитете РСФСР.
В столице организуют фестиваль «День России. Московское время». Тверскую улицу сделают пешеходной.