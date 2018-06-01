Путин поздравил нового премьера Италии Джузеппе Конте со вступлением в должность

Президент РФ Владимир Путин в пятницу направил Джузеппе Конте поздравление со вступлением в должность главы Совета министров Италии.

Об этом сообщает пресс-служба Кремля, приводя текст поздравительной телеграммы.

«Рассчитываю, что ваша деятельность во главе правительства (Италии) будет способствовать развитию конструктивного российско-итальянского сотрудничества в различных сферах, а также эффективного взаимодействия в решении ключевых региональных и международных проблем», - говорится в послании главы государства.

Также в телеграмме президент России выразил уверенность в том, что развитие сотрудничества отвечает и российским и итальянским интересам, учитывая, что отношения между нашими народами основываются на взаимном уважении и традиционной дружбе.