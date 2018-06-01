Россия и ОАЭ подписали Декларацию о стратегическом партнерстве
Государства призвали к созданию международной коалиции по противодействию терроризму.
Президент России Владимир Путин и наследный принц Абу-Даби Мухаммед бен Заид Аль Нахайян подписали Декларацию о стратегическом партнерстве России и Объединенных Арабских Эмиратов. Соглашение достигнуто по итогам переговоров глав государств, прошедших в Кремле.
Путин подчеркнул значимость данного документа для укрепления двухсторонних связей.
Стороны также договорились сотрудничать по ключевым международным вопросам.