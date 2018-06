The Washington Post: Россия побеждает в битве за влияние в Центральной Африке

Западные СМИ обеспокоены растущим влиянием России в Центральной Африке.

Издание The Washington Post опубликовало материал «В Центральной Африке вновь началась борьба за влияние, и Россия, похоже, выигрывает» («Theres a new battle for influence in central Africa and Russia appears to be winning»).

Возросший интерес России к Центральноафриканской Республике (ЦАР) связан с активизацией усилий Москвы по противодействию американского влияния за рубежом. В прошлом году взаимодействие двух стран началось со сделки по поставке оружия, а сейчас расширилось до военных учебных мероприятий и разговоров о возможной добыче Россией полезных ископаемых.

Как считают наблюдатели, Россия может расширить влияние на всем континенте, что беспокоит Запад, годами поддерживающий ЦАР.

Конфликт произошел в Центральноафриканской Республике в 2013 году, когда повстанческая коалиция «Селека» с мусульманами во главе свергла правительство, а христианские силы ополчения «Анти-Балака» стали оказывать ей сопротивление.

В результате жертвами столкновения интересов стали тысячи человек. Франция отправила свои войска для урегулирования конфликта, однако в конечном итоге контроль над ситуацией перешел к миротворческой миссии ООН.

Выборы президента Фостен-Арканжа Туадеры в 2016 году мировая общественность расценила как признак прогресса. Однако спокойствие продлилось недолго - после выборов в этому году страну снова захлестнуло насилие. Порядка 700 тысяч гражданских лиц лишились домов в результате боев.

За пределами столицы Банги правительство президента Туадеры почти не имеет власти. Вооруженные группировки контролируют 80% страны. Гуманитарные призывы миротворцев не приносят результатов, а Запад практически перестал поддерживать ЦАР. Туадере пришлось просить помощи у других стран, в числе которых оказалась и РФ.

Признаки наращивания сотрудничества стран появились в октябре 2017 года, когда Туадера встретился с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым в Сочи. В ходе переговоров они обсудили политику, торговлю и возможность добычи полезных ископаемых. СМИ отмечает, что сейчас у президента Туадеры есть русский советник по вопросам безопасности.

Россия и ЦАР также подписали ряд двусторонних соглашений. Аналитик из Центральной Африки Иго Ако выразил мнение, что Россия пришла помочь и ей это по силам. Однако он добавил, что было бы полезно узнать, какие еще цели может преследовать Россия.

Туадера продолжает сближаться с Россией. На минувшей неделе президент ЦАР встретился с главой РФ Владимиром Путиным в Петербурге, чтобы обсудить укрепление связей между странами.