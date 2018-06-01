«Метрострой» выплачивает долги по зарплате‍

Компания получила деньги за выполненные, сданные и принятые заказчиком работы по строительству станций «Беговая» и «Новокрестовская» Петербургского метрополитена.

«Метрострой» направил деньги на счета подрядных организаций, чтобы погасить долги по зарплате. Генеральный подрядчик направил в Дирекцию транспортного строительства акты выполненных работ на сумму около семи миллиардов рублей для проверки.

Сумма контракта на строительство участка Невско-Василеостровской линии от станции «Приморская» до «Беговой» составила 31 миллиард четыре миллиона рублей. «Новокрестовскую» и «Беговую» открыли для пассажиров 26 мая.