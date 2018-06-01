Испанский кабмин ушел в отставку

Конгресс депутатов, — нижняя палата парламента Испании, вынес правительству во главе с Марианом Рахоем вотум недоверия.

Отставку правительства поддержали 180 депутатов. Для вынесения вотума необходимо 176 голосов парламентариев. Как сообщает «РИА Новости», правительство Испании ушло в отставку впервые с момента установления демократии в стране в конце 1970-х годов.

Бывший премьер-министр признает результаты голосования, однако мнения коллег не разделяет: он уверен, что «выполнил политический мандат».

Отставка правительства связана с решением национального суда Испании по делу Гюртель — одному из самых громких антикоррупционных дел за всю историю страны. По версии следствия, в хищении государственных средств замешаны члены правящей партии и крупные предприниматели.

Новым председателем правительства стал глава Испанской социалистической рабочей партии Педро Санчес.