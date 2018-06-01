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18:14   1 Июня 2018
Россия
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Петербургские власти хотят вести 30-тысячные штрафы для руферов

Петербургские власти хотят вести 30-тысячные штрафы для руферов

В Петербурге могут серьезно ужесточить ответственность за незаконное проникновение на закрытые объекты и крыши, введя штрафы для руферов в размере до 30 тысяч.

Об этом в пятницу представителям СМИ рассказал депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Денис Четырбок, который отметил, что в настоящее время за подобные правонарушения наказания практически нет, максимальный штраф равен тысяче рублей, а также нет четкого определения правонарушения.

«Есть только старый приказ, запрещающий находиться на крыше без нужды. То есть не для уборки снега или проведения каких-либо работ. То есть это запрещено, но ответственности фактически нет», - рассказал депутат.

Также он отметил, что штраф в тысячу рублей назначается за проникновение на стратегически важные, охраняемые объекты – то есть на конкретные объекты, а не на все крыши. В связи с этим законодатели готовят законодательную инициативу на федеральном уровне. Изначально будет предложено установить штраф в размере пяти тысяч, но, возможно, он будет сделан больше, так как величина штрафа напрямую влияет на число правонарушений.

Отметим также, что запрет на проникновение на крыши и высотные объекты вызван обеспечением безопасности самих экстремалов, чьи проникновения на закрытые объекты уже много раз заканчивались их травмированием или гибелью.

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Автор: Александр Люблинский
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