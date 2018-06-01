Правительство предложило смягчить требования к застройщикам долевого жилья
Минстрой внес в Госдуму поправки к законопроекту о долевом строительстве.
Проект изменений учитывает реализацию механизмов банковского сопровождения при долевом строительстве. Центробанк и Минстрой разработали законодательные нормы, позволяющие банкам обеспечить полное сопровождение строительных проектов, а правительству — определить состав необходимых для застройщика документов.
Представители министерства пояснили, что новый законопроект поможет решить главную проблему долевых застройщиков — «котлового» метода финансирования, когда собранные средства направляются на достройку предыдущего проекта компании.