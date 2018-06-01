Porsche приостановил продажу новых автомобилей в Европе

Об этом проинформировало издание Frankfurter Allgemeine.

Как указало немецкое СМИ, такое решение вызвано тем, что в Европе начнут действовать новые нормы по содержанию вредных веществ в выхлопных газах и с сентября изменится процедура измерений выбросов. Вероятно, Porsche недооценил необходимые технические меры.

Клиентам придется ждать модели Cayenne и Panamera до марта 2019 года, сообщает Frankfurter Allgemeine.

В 2017 году в ФРГ запретили пользоваться дизельными Porsche Cayenne из-за нарушения норм загрязнения воздуха.