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Ополченцы ДНР обезвредили группу украинских военных под Мариуполем

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 ​​​​​​​Миграционная служба заявила, что выход Вышинского из гражданства Украины невозможен

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17:37   1 Июня 2018
Весь мир
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Трамп потребовал, чтобы Канада открыла рынки и сняла торговые барьеры

Трамп потребовал, чтобы Канада открыла рынки и сняла торговые барьеры

Президент США Дональд Трамп обвинил Канаду в плохом отношении к американскому сельхозбизнесу и фермерам, и потребовал снять торговые барьеры и открыть рынки.

Об этом американский лидер по обыкновению написал в своем микроблоге Twitter:

«Канада на протяжении долгого времени очень плохо относилась к нашему сельскохозяйственному бизнесу и фермерам. Крайне ограничивает торговлю! Они должны открыть свои рынки и снять свои торговые барьеры!», - заявил он, в частности.

Напомним: накануне в четверг 31 мая Белый дом сообщил о вводе пошлин на ввоз в страну стали (25%) и алюминия (10%) из стран Евросоюза, а также Мексики, Канады, Республики Корея и других стран – кроме Аргентины, отмечая, что пошлины вступят в силу в ночь на 1 июня.

В ответ некоторые страны приняли встречные меры. Так Евросоюз заявил о запуске с 1 июня юридических процедур в рамках ВТО, а Мексика и Канада объявили о вводе пошлин на импорт американских товаров.

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Автор: Александр Люблинский
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