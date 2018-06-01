Трамп потребовал, чтобы Канада открыла рынки и сняла торговые барьеры

Президент США Дональд Трамп обвинил Канаду в плохом отношении к американскому сельхозбизнесу и фермерам, и потребовал снять торговые барьеры и открыть рынки.

Об этом американский лидер по обыкновению написал в своем микроблоге Twitter:

«Канада на протяжении долгого времени очень плохо относилась к нашему сельскохозяйственному бизнесу и фермерам. Крайне ограничивает торговлю! Они должны открыть свои рынки и снять свои торговые барьеры!», - заявил он, в частности.

Напомним: накануне в четверг 31 мая Белый дом сообщил о вводе пошлин на ввоз в страну стали (25%) и алюминия (10%) из стран Евросоюза, а также Мексики, Канады, Республики Корея и других стран – кроме Аргентины, отмечая, что пошлины вступят в силу в ночь на 1 июня.

В ответ некоторые страны приняли встречные меры. Так Евросоюз заявил о запуске с 1 июня юридических процедур в рамках ВТО, а Мексика и Канада объявили о вводе пошлин на импорт американских товаров.