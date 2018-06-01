Путин: Россия продолжит сотрудничество с ОАЭ на нефтяном рынке в рамках ОПЕК

Сотрудничество в сфере энергетики России, Саудовской Аравии и Объединенных Арабских Эмиратов продолжится, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с наследным принцем Абу-Даби.

Он добавил, что развитие отношений между странами происходит по всем направлениям, в том числе в области экономики, политических контактов и международной безопасности.

В 2018 году товарооборот между государствами вырос на 31%, подчеркнул глава государства.

Сейчас наследный принц Абу-Даби, заместитель верховного главнокомандующего ВС Объединенных Арабских Эмиратов находится в России с рабочим визитом.