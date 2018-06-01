Депутат ГД предложил создать в Крыму район для перерегистрации офшорных компаний

По аналогии с теми, что предполагается создать на острове Октябрьский в Калининградской области и острове Русский во Владивостоке.

Министерство экономического развития РФ предлагало создать специальные административные районы. Орешкин отмечал, что САР не будут офшорами, но в этих районах создадут «привлекательный правовой режим» для возврата компаний из иностранных юрисдикций.

Председатель комитета ГД по финансовому рынку Анатолий Аксаков предложил создать такой район в Крыму. По его словам, на территории полуострова имплементировали континентальное законодательство, поэтому Крым — свободная экономическая зона, передает РИА Новости.