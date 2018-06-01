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Ополченцы ДНР обезвредили группу украинских военных под Мариуполем

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17:21   1 Июня 2018
Весь мир
89

США обсуждают с Германией размещение системы ПРО THAAD — СМИ

США обсуждают с Германией размещение системы ПРО THAAD — СМИ

Об этом пишет Reuters, ссылаясь на информированные источники.

СМИ указывает, что мотивом является необходимость укрепить безопасность Европы от угрозы со стороны баллистических ракет Ирана. Размещение THAAD в Европе может привести к новой волне трений в отношениях Запада и РФ, которая выступает против развертывания средств американских ПРО на европейской территории.

Также издание пишет, что переговоры ведутся на фоне растущей напряженности в отношениях России и Запада.

Как указывает источник среди американских военных, США хотели бы разместить THAAD на американской авиабазе Раммштайн на юго-западе ФРГ.

Официальный представитель Пентагона Эрик Пахон заявил, что Вашингтон не обсуждает потенциальное будущее военное планирование,чтобы не подавать сигнал потенциальным противникам. Германия остается одним из близких партнеров и союзников Штатов, подчеркнул он.

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Автор: Ольга Шпакова
#россия #сша #европа #германия #thaad
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