США обсуждают с Германией размещение системы ПРО THAAD — СМИ

Об этом пишет Reuters, ссылаясь на информированные источники.

СМИ указывает, что мотивом является необходимость укрепить безопасность Европы от угрозы со стороны баллистических ракет Ирана. Размещение THAAD в Европе может привести к новой волне трений в отношениях Запада и РФ, которая выступает против развертывания средств американских ПРО на европейской территории.

Также издание пишет, что переговоры ведутся на фоне растущей напряженности в отношениях России и Запада.

Как указывает источник среди американских военных, США хотели бы разместить THAAD на американской авиабазе Раммштайн на юго-западе ФРГ.

Официальный представитель Пентагона Эрик Пахон заявил, что Вашингтон не обсуждает потенциальное будущее военное планирование,чтобы не подавать сигнал потенциальным противникам. Германия остается одним из близких партнеров и союзников Штатов, подчеркнул он.