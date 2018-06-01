Канал пранкера Вольнова на YouTube заблокировали за нарушение правил

Видеохостинг YouTube заблокировал в пятницу канал пранкера Евгения Вольнова (настоящее имя – Евгений Кувиков), который в марте текущего года распространял в СМИ ложную информацию о числе жертв пожара в «Зимней вишне».

Напомним: после пожара в кемеровском Торговом Центре «Зимняя вишня» Вольнов обзванивал морги, и, представившись сотрудником МЧС, требовал готовить дополнительные места для приема тел погибших, уверяя сотрудников, что в скором времени им привезут более трехсот тел. Запись телефонного разговора пранкер сам выложил на своем канале, спровоцировав тем самым волну сообщений в СМИ о том, что при пожаре в ТЦ в Кемерове погибло гораздо больше людей, чем сообщают власти. Ситуация разрешилась, когда инициативная группа кемеровчан во главе с мэром города Ильей Сердюком, обойдя все морги города и даже хладокомбинат, убедилась в том, что данные, озвученные властями – о том, что погибли 60 человек, в том числе 41 ребенок – соответствуют действительности.

Российский суд по факту произошедшего постановил заочно арестовать пранкера, вменив ему статью «Возбуждение ненависти и вражды, а также унижение человеческого достоинства». Кроме того, Вольнов был объявлен в международный розыск.

Как сообщается в пятницу, YouTube заблокировал канал пранкера по причине нарушения им принципов сообщества.