РФ с ОПЕК стабилизируют рынок нефти — Путин
Российский лидер Владимир Путин встретился с наследным принцем Абу-Даби Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном в пятницу, 1 июня.
В ходе встречи Владимир Владимирович сообщил, что совместная работа России и Организации стран — экспортеров нефти стабилизирует рынок углеводородов. По его словам, сотрудничество РФ с ОПЕК хорошо отражается на рынке нефти.
«Наши совместные усилия» — подчеркнул Путин.
1 июня Президент встретится с Наследным принцем Абу-Даби, который будет находиться в России с рабочим визитом https://t.co/kGoNbmX8Dg— Президент России (@KremlinRussia) May 31, 2018