Генпрокурор Украины проконсультировал послов стран G7 по делу Бабченко
Глава СБУ Василий Грицак также участвовал во встрече.
Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко и глава Службы безопасности Украины Василий Грицак встретились с диппредставителями стран Большой семерки, чтобы разъяснить детали спецоперации по инсценировке убийства российского журналиста Аркадия Бабченко.
Участники переговоров от комментариев отказались. Подробностей узнать не удалось.
Ранее в эфире украинского телеканала «1+1» Луценко анонсировал встречу по делу «покушения» на Бабченко. Он подчеркнул, что сообщит послам стран G7 все возможные подробности в рамках тайны следствия.