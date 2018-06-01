Глава ФАС предложил увеличить производство бензина

Это покроет дефицит топлива на рынке, объяснил председатель Федеральной антимонопольной службы Игорь Артемьев.

Грубо говоря, нужно «залить» рынок бензином и дизелем, уточнил Артемьев. Нефтяные компании должны увеличить производство, чтобы не допустить временного дефицита. Кроме того, сейчас не стоит начинать ремонт заводов. А крайней мерой может стать уменьшение экспорта.

Глава ФАС также заявил о необходимости снизить акцизы на топливо. Равенство оптовых и розничных цен свидетельствует о том, что эластичность спроса и предложения не работает. Ранее правительство много получало от нефтяных компаний. Но теперь оно получает еще больше от внешней конъюнктуры. Пора отдать немного компаниям: снизить акцизы.