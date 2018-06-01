ВМФ РФ планирует модернизировать проект малых ракетных кораблей с «Калибрами»

Проект малых ракетных кораблей 21631 (шифр «Буян-М») наделят новым радиотехническим вооружением и средствами ПВО, рассказал начальник управления кораблестроения ВМФ России контр-адмирал Владимир Тряпичников.

Серия будет состоять из 12 кораблей, отметил он в ходе церемонии подъема Андреевского флага на шестом корабле этой серии «Вышний Волочек».

Сейчас уже готовы пять кораблей («Град Свияжск», «Углич», «Великий Устюг», «Серпухов» и «Зеленый Дол») - три из них располагаются на Каспийской флотилии, остальные находятся на Балтийском флоте. Каждому из кораблей предстоит пройти морские испытания.

Тряпичников добавил, что флот намерен переходить к строительству кораблей дальней морской зоны.