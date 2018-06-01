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16:55   1 Июня 2018
Ближнее зарубежье
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Украина может остаться без производства водки из-за налоговиков

Украина может остаться без производства водки из-за налоговиков

В связи с тем, что счета единственного производителя спирта на Украине – компании «Укрспирт» – были арестованы, страна может остаться без производства водки.

Об этом в пятницу сообщает украинский телеканал «112 Украина», отмечая, что счета компании были арестованы из-за претензий Государственной фискальной службы долгам предприятия.

«Укрспирт» уже заявил, что в связи со сложившейся ситуацией будет вынужден прекратить отгружать свою продукцию производителям водки. В частности, Юрий Лучечко – исполняющий обязанности руководителя компании – пояснил:

«У нас ещё есть запасы зерна, из которого мы можем производить спирт, но они минимальны. Новое зерно мы закупить не сможем, равно как не сможем и оплатить поставки газа».

При этом он отметил, что даже, если покупатели спирта переведут «Укрспирту» аванс за производство ноной продукции, скорее всего налоговики заберут эти деньги в счет оплаты штрафов.

Напомним: розничная цена водки на Украине была повышена в августе 2017 года.

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Автор: Александр Люблинский
#украина #экономика #налоги #общество #долги #укрспирт #арест счетов #производство водки #производство спирта #государственная фискальная служба #штрафные санкции
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