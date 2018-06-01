Россия отправит новейший корабль с ракетами «Калибр» в Средиземное море
«Вышний Волочек» станет первым судном модернизированной серии «Буян-М» в составе Черноморского флота.
вы
Новейший малый ракетный корабль «Вышний Волочек», недавно принятый в состав Черноморского флота, отправится на службу в средиземноморскую эскадру в ближайшее время. Об этом сообщил начальник штаба Черноморского флота контр-адмирал Виктор Лиин на церемонии подъема Андреевского флага на корабле.
Сейчас судно проходит боевую подготовку.
«Вышний Волочек» — многоцелевой корабль, оснащенный современными образцами артиллерийского, зенитного, радиотехнического и противодиверсионного вооружения.