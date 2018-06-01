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16:32   1 Июня 2018
Ближнее зарубежье
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Порошенко ввел экзамен по украинскому языку для желающих получить гражданство

Порошенко ввел экзамен по украинскому языку для желающих получить гражданство

Правительство Украины получило распоряжение разработать программу в рамках «десятилетия украинского языка».

Как говорится в указе президента Петра Порошенко, Кабмин Украины должен в течение двух месяцев утвердить программу на 2018-2028 годы, направленную на развитие и функционирование украинского языка как государственного во всех сферах общественной жизни, а также на укрепление его государственного статуса.

Предполагается, что программа должна предусматривать помощь иностранцам в изучении украинского языка - онлайн-курсы и проведение экзамена для лиц, желающих получить гражданство страны.

Указ начинает действовать с момента его опубликования.

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Автор: Ольга Шпакова
#порошенко #украина #политика #гражданство #украинский язык
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