Порошенко ввел экзамен по украинскому языку для желающих получить гражданство

Правительство Украины получило распоряжение разработать программу в рамках «десятилетия украинского языка».

Как говорится в указе президента Петра Порошенко, Кабмин Украины должен в течение двух месяцев утвердить программу на 2018-2028 годы, направленную на развитие и функционирование украинского языка как государственного во всех сферах общественной жизни, а также на укрепление его государственного статуса.

Предполагается, что программа должна предусматривать помощь иностранцам в изучении украинского языка - онлайн-курсы и проведение экзамена для лиц, желающих получить гражданство страны.

Указ начинает действовать с момента его опубликования.