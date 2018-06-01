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16:29   1 Июня 2018
Россия
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Кудрин считает, что РФ за 3-4 года может закрепиться в «первой пятерке» экономик

Кудрин считает, что РФ за 3-4 года может закрепиться в «первой пятерке» экономик

​​​​​Если Россия добьется необходимых темпов роста, она уже в течение трех-четырех ближайших лет может закрепиться в первой пятерке самых крупных экономик мира.

В частности, он заявил:

«Это можно и за 3-4 года сделать, но это при росте, который бы дошел примерно до 3% в год», - отметив, что речь идет о сравнении экономики РФ с экономиками других стран п приоритету покупательской способности (ППС).

Напомним: российский президент Владимир Путин ранее предложил правительству страны обеспечить ее вхождение в число пяти крупнейших мировых экономик в течение шести ближайших лет. В настоящее время по оценкам Международного   валютного фонда (МВФ) в первые пять экономик мира по номинальным размерам валового внутреннего продукта (ВВП) входят США, КНР, Япония, ФРГ и Великобритания. Россия пока н6е входит даже в число первых десяти экономик мира.

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Автор: Александр Люблинский
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